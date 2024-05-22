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        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı

        Konya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 15:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:13
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        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
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        Konya'da yaralı bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki balaban kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaralı balaban kuşunun, güvenlik ekipleri tarafından koruma altına alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Konya Atıksu Arıtma Tesisimizin ormanlık sahasında bitkin halde bulunan ve nesli tehlike altında olan yaralı balaban kuşu, güvenlik ekiplerimiz tarafından bulundu. Tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi." bilgisi verildi.

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