Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı

SERHAT ÇETİNKAYA - Konya'nın Çumra ilçesinde tesadüfen denk geldiği obruk oluşumunu cep telefonu kamerasıyla kaydeden Ebubekir Tabak, çökme anında yaşananların ürpertici olduğunu belirterek, "Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten." dedi.

İlçe sakinlerinden Tabak, AA muhabirine, Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde Çumra Sulaması ana iletim kanalı olan Apa Alemdar İsale Kanalı'nın 18'inci kilometresinde, tarihi Kısıkyayla regülatörünün taş ayağının yanında obruk meydana geldiğini söyledi.

Obruğun oluştuğu yere arkadaşlarıyla gezmeye gittiğini anlatan Tabak, yer altından ses geldiğini, bu sese doğru gittiklerinde küçük bir göçük gördüklerini dile getirdi. Kısa süre sonra biraz ileride bir göçük daha meydana geldiğini ifade eden Tabak, "Daha sonra göçükler büyüyüp birleşti. Göçük esnasında telefon kamerasıyla çekim yapıyordum. Yer altından gelen büyük bir sesle ve suyun da verdiği güçle, gümbürtüyle çok büyük bir göçük oluştu." diye konuştu. - "Yarım saat önce koyun sürüsü ve çobanın geçtiğini gördük"

Tabak, şahit olduğu anların çok korkutucu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: "İnanılmaz bir sesti. Ufacık bir çukurun büyük bir sesle çökmesi, o an gerçekten çok ürperticiydi, çok korktum. Yer yarılıp içine gideceğiz sandım. Sonradan bizim bulunduğumuz alan da çöktü zaten. Çarşamba Çayı'nın suyunun tamamen gittiğini gördük. Suyun tamamı yer altına gidiyordu. Obruk oluşmadan yarım saat önce bir koyun sürüsünün ve çobanın oradan geçtiğini de gördük. Hafta sonu oluşmaması büyük bir felaketi de engellemiş olabilir. Çünkü hafta sonu aileler oraya piknik yapmak için gider, yani mutlaka birileri olurdu."