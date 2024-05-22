Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

        İlçenin tarihi mekanlarını yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadadad Sarayı, Leylekler Vadisi, Yeşildağ İskele, Adaköy Değirmeni ve Şelalesi, Kızkalesi ve Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

        - Halk Eğitim Merkezi ve sanat okulu sergisi açıldı

        Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından farklı branşlarda açılan kursların sona ermesinin ardından, yıl sonu sergileri açıldı.

        Doğanbey Mahallesi'nde, el sanatları kursunun sergisi mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu.

        - Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'ndan öğrencilere kıyafet desteği

        Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Beyşehir ilçesinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattı.

        Vakıf tarafından, ilçe merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteğinde bulunuldu.

        - Özel öğrenciler çalışmalarını sergiledi

        Beyşehir ilçesinde, özel öğrencilerin eğitim yılı içinde yapmış oldukları çalışmaların sergisi açıldı.

        Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim yılında öğretmenleri gözetiminde ortaya çıkardığı çalışmalar, bir sergi ve kermes programında ilçede beğeniye sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        Kadın katilini öldüren boğuşma!
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        KKTC'de enflasyon ve açlık sınırı ne kadar?
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Eşini öldüren kocadan yalancı tanıklık teklifi: Senin iki kelimen beni 20 sene indirecek
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Bayrampaşa'da korku üst geçidi: "Kendi yükünü bile çekemez durumda"
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        Türkiye'ye futbolda iki ev sahipliği!
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
        O takımın kapısından dönmüş!
        O takımın kapısından dönmüş!
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Mayıs ayı faiz kararı ne olur?
        Gelinliği gündem oldu
        Gelinliği gündem oldu
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        "Borsa oyun alanı değil yatırım alanı"
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde karışıklık sürüyor!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Bir adet ağrı kesici hap içti! Ölüm uykusunda sır çözülemedi!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Sahilde bulmuştu! Sonunda gizemi çözüldü!
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Kırmızı halıda sessiz protesto
        Ülkelere göre öpücük haritası
        Ülkelere göre öpücük haritası
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        2023 Schengen verileri: Türkiye ne durumda?
        Dönüyorlar
        Dönüyorlar
        Derbinin faturası ne olacak?
        Derbinin faturası ne olacak?

        Benzer Haberler

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir aray...
        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, üniversite öğrencileriyle bir aray...
        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
        Konya'da yaralı bulunan balaban kuşu koruma altına alındı
        Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
        Konya'da obruk oluşumunu görüntülerken yaşadığı korku dolu anları anlattı
        Eşini öldüren koca, cezaevinden aradığı komşusunun oğlunu lehine yalancı ta...
        Eşini öldüren koca, cezaevinden aradığı komşusunun oğlunu lehine yalancı ta...
        Seydişehir'de "Kadester Mahmut Esat Efendi" anıldı
        Seydişehir'de "Kadester Mahmut Esat Efendi" anıldı
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız okula annesiy...
        Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç kız okula annesiy...