Beyşehir'den kısa kısa

Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim yılında öğretmenleri gözetiminde ortaya çıkardığı çalışmalar, bir sergi ve kermes programında ilçede beğeniye sunuldu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Beyşehir ilçesinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattı.

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından farklı branşlarda açılan kursların sona ermesinin ardından, yıl sonu sergileri açıldı.

İlçenin tarihi mekanlarını yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadadad Sarayı, Leylekler Vadisi, Yeşildağ İskele, Adaköy Değirmeni ve Şelalesi, Kızkalesi ve Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

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