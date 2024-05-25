Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle belirlendi

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'de 6 ilde yürütülen ve 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle 8 yıllık çalışmanın sonunda toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:41 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'de 6 ilin toprak kapasitesi 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle belirlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'de 6 ilde yürütülen ve 5 bin 78 noktadan alınan numunelerle 8 yıllık çalışmanın sonunda toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) yürüttüğü, "Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve Haritalanması" projesinin alt başlığında Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Isparta, Burdur'u kapsayan 80 bin kilometrekare alanda toplam 5 bin 78 noktadan toprak numunesi alındı.

        Yaklaşık 8 yıl süren çalışmada her biri 20 santimetre derinlikten çıkarılan topraklar, konum bilgisi eklenerek numaralandırıldı.

        Toprak Su ve Çölleşme ile Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde görevli Araştırmacı Uzman Dr. Osman Mücevher'in koordinatörlüğünde yürütülen projede, müdürlükteki laboratuvara getirilen numuneler, burada bir dizi işlemden geçirildi.

        Projenin yürütüldüğü 8 yıllık çalışma sonunda yaklaşık 10 tondan fazla toprak incelendi. Toprak parametreleri, makro ve mikro besin elementleri, toplam ağır metal kapsamları belirlenen çalışmayla, toprak veri tabanın haritalanması işlemi tamamlandı.

        - "6 ilde toplamda 5 bin 78 noktadan ikişer kilogram toprak örneği aldık"

        Mücevher, AA muhabirine, enstitünün görev alanına giren illerde yürütülen çalışmayla toprak envanterinin ortaya çıkarıldığını söyledi.

        Proje ile toprağın bitki besin maddesi yönlerinin ortaya çıkarıldığına işaret eden Mücevher, çalışmayla tarım topraklarında etkin gübreleme için rehber oluştuğunun altını çizdi.

        Mücevher, uzun soluklu çalışmanın kapsamına ve faaliyet alanına dikkati çekerek, "6 ilde toplamda 5 bin 78 noktadan ikişer kilogram toprak örneği aldık. Örnekler, Küresel Konumlama Sistemi (GPS) yardımıyla koordinatlı bir şekilde alındı. Bunlar, laboratuvarda bir dizi işlemlerden geçirildi. Projemiz sonuçlandırıldı ve kitap basımı gerçekleştirildi." diye konuştu.

        - "Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok"

        Projeyle toprağın bitki besin maddesi değerlerinin ölçüldüğünü anlatan Mücevher, şöyle konuştu:

        "Bu 6 ilin tarım topraklarında toprak reaksiyonu 'pH', orta alkali düzeyde. Topraklarımızda tuzluluk sorunu yok. Fosfor yetersizliği var ama kalsiyum, potasyum yönünden çok zengin. Mikro elementlerde demir içeriği yüksek, bakır içeriği orta, çinko, mangan içeriği bakımından ise az sınıfta yer almaktadır. Ağır metal kirliliği de söz konusu değil. Bor içeriğinde Konya, Aksaray ve Karaman'da orta seviyede, Niğde, Isparta ve Burdur'da yetersiz bulunmuştur."

        Mücevher, sonuçlara göre numune alınan bölgelerdeki topraklarda sodikleşme ve alkalileşme sorununun bulunmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Organik madde değeri yüzde 1,74'tür. Organik madde değeri fakir seviyede. Dekara 1 ton olacak şekilde organik gübre ve kompost uygulaması yaparsak, organik madde yönünden takviyesi sağlanmış olur. Aynı zamanda fiziksel, kimyasal ve biyolojik toprak kalitesinin iyileştirilmesi sağlanmış olur. Böylelikle topraklarımızda bitki verimliliğinde artış sağlandığı için çiftçimizin de refah düzeyi artmış olacak. Dolayısıyla sürdürülebilir bir toprak yönetimi açısından organik madde ihtiyacının takviyesi için organik gübre ve kompost uygulamasının faydalı olduğu kanaatindeyiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Darp edilen belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı! "Kafa atıp, elini silaha uzattı!"
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Eşini, evde boğazı kesilmiş halde buldu! Katil en yakını çıktı!
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Sağlık Vadisi Resmi Gazete'de
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        Galatasaray başkanını seçiyor!
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        1100 zeytin fidanı traktörle ezildi
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Binlerce ev toprak altında: Can kaybı 300'ü geçti!
        Akın ettiler
        Akın ettiler
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Kanser tedavisi gördü, beyaz saçı ve sakalı siyah uzadı
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Çay demlerken nelere dikkat etmek gerekir?
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Kimi ortalığı birbirine kattı kimi dert yandı
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldürmüştü! İstenen ceza belli oldu!
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Sabahları limonlu su içmek kilo verdirir mi?
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        Fenerbahçe'nin şampiyonluk umudu!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Cannes'da rekor alkışın bilinmeyenleri
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
        "Bu duygu bambaşka"
        "Bu duygu bambaşka"
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kartta harcama artış hızı % 15'e düştü
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?
        Kimlere çocuğundan aylık bağlanır?

        Benzer Haberler

        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        Eski sevgilinin pompalı tüfekle 2 kişiyi yaraladığı olaya ilişkin görüntüle...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...
        TİGEM İç Anadolu Bölgesi Tohum Satış Bayileri İstişare Toplantısı Konya'da...
        Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ame...
        Akciğer nakli bekleyen genç, böbrek taşlarından iki doktorun eş zamanlı ame...
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibiron...
        Konya'daki uluslararası tiyatro festivalinde "Siyahlı Kadın" ve "Yirmibiron...
        3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Konya'da başladı
        3. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Konya'da başladı