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        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi

        Karapınar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi prova yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 14:25
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        Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi
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        Karapınar'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi prova yapıldı.

        Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'ndaki provaya, ilçede sınava girecek 767 öğrenci katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, "Sınav kurallarına titizlikle uyarak, öğrencilerimiz güzel bir tecrübe yaşadı. Bu provadan elde ettikleri deneyim, gerçek sınavda da onlara yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

        İçalan, Karapınar'da YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

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