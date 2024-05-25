Karapınar'da YKS provası gerçekleştirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, yaptığı açıklamada, "Sınav kurallarına titizlikle uyarak, öğrencilerimiz güzel bir tecrübe yaşadı. Bu provadan elde ettikleri deneyim, gerçek sınavda da onlara yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

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