Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, programda yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin ve Anadolu medeniyetinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Vali Sarıibrahim, 8 yıl önce milletin iradesini kurtarmak için mücadele eden herkesi, büyük bir şükranla andığını söyledi.

Millet iradesine hiçbir zaman zincir vurulamadığını ve vurulamayacağını belirten Sarıibrahim, şunları kaydetti:

"Aziz milletimiz, 20. asrın başında, emperyalistlere ne cevap verdiyse, aynı cevabı 21. asrın başında, 15 Temmuz gecesinde de vermiştir. Erkeği, kadını, genci ve yaşlısıyla, her meslekten, her sosyal kesimden, her siyasi görüşten ferdiyle tüm farklılıklarını bir tarafa bırakan milletimiz, Çanakkale ruhunu, İstiklal Harbi ruhunu bir asır sonra ihya etmiştir. Ülkemiz, 'Türkiye Yüzyılı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde muasır medeniyetlerin de üstüne olan yürüyüşüne devam edecektir."