Konya ve çevre illerde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.

Konya'daki anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Mevlana Meydanı'na yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, "Milletin Zaferi" sinevizyon gösterimi yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, programda yaptığı konuşmada, aziz Türk milletinin ve Anadolu medeniyetinin mensubu olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Toplumun geleneklerini taşımayan ve hissiyatına tercüman olmayan bir anlayışın kabul edilemeyeceğini vurgulayan Özkan, "Milletimiz, insanlarımız, iyi niyetli gençlerimiz, kemale ermiş büyüklerimiz, bu tezgahı görüp, bunların kötü emellerine 'dur' dedi. Bunun patlaması da 15 Temmuz akşamıydı. İnşallah böylesine bir geceyle millet olarak bir daha karşı karşıya kalmayız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka ve 15 Temmuz gazilerinden Recep Kara da programda konuşma yaptı.