Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Konya Çevre Yolu 2. Kesimi" açılışında konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün trafiğe açtıkları Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez inşa ettiklerini, doğayı korumak için de 44 bin fidan diktiklerini söyledi.

Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Konya-Ankara kara yolu Karaömerler mevkisindeki Konya Çevre Yolu 2. Kesimi açılışında, çevre yolunun Konya'nın şehir içi ve şehirler arası ulaşım altyapısının gücüne güç katacağını belirtti.

Bakanlık olarak 2025'e güçlü başlangıç yaptıklarını vurgulayan Uraloğlu, "2025 yılı yine Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan, ülkemizin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdiğimiz bir sene olacak. Geçen hafta AK Parti Aydın ve Denizli il kongrelerimizi gerçekleştirirken, Aydın-Denizli Otoyolu'muzun resmi açılışını gerçekleştirmenin heyecan ve mutluluğunu yaşamıştık. Bugün de Konya il kongremizin ardından Konya Çevre Yolu 2. Etabı'nı açmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah, Kayseri il kongremizden önce de Kayseri Havalimanı'mızın yeni terminal binasının resmi açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Uraloğlu, Konya'nın İpek Yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşimlerinden olduğuna değinerek, Türkiye'nin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla önemli kavşak noktasında bulunduğunu dile getirdi.

- "Toroslara adeta mühür vurduk"

Konya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısına bağlı olarak artan şehir içi ve şehirler arası ulaşım ihtiyacını karşılayacak ulaşım yatırımlarının büyük önem taşıdığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bu noktada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına 146,7 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 1286 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 97 kilometreden 1296 kilometreye çıkardık. Konya-Ankara Yolu, Konya-Afyonkarahisar Yolu, Konya-Aksaray Yolu, Konya-Karaman Yolu, Konya-Seydişehir Yolu, Konya-Beyşehir Yolu, Beyşehir-Seydişehir Yolu ve Konya-Belören-Hadim Yolu gibi önemli projeleri tamamladık. Antalya'yı Konya'ya bağlayan kuzey-güney aksının en önemli geçiş noktasını oluşturan 5 bin metre uzunluğundaki Demirkapı Tüneli'ni hizmete açtık. Akdeniz ve İç Anadolu'yu ayıran Torosların tünel konforuyla sadece 4 dakikada geçilmesini sağladık. Uluslararası Yol Federasyonu'nun Global Başarı Ödülleri kapsamında kalite yönetimi kategorisinde birincilik ödülüne layık gördüğü Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu projeyle Akdeniz ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta mühür vurduk."

- "Seyahat süresi 49 dakikadan 17'ye düştü"

Uraloğlu, toplam 122 kilometre uzunluğunda 3 etap halinde, 3 gidiş ve 3 geliş 6 şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirilen Konya Çevre Yolu'nun da kentin taşıdığı transit trafik yükünü çevre yoluna aktararak, tarım, turizm, ticari ve sanayi faaliyetleriyle giderek büyüyen şehrin ulaşım altyapısının gücüne güç katacak bir proje olduğuna dikkati çekti.

Yolun 22 kilometrelik ilk etabının 2020'de hizmete açıldığını hatırlatan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Şimdi 46 kilometre uzunluğundaki 2. etabının 30 kilometrelik Konya-Afyonkarahisar, Konya-Ankara ve Konya-Aksaray yollarının arasındaki kesimlerini de bitirdik.

Böylelikle yolumuzun 52 kilometresini tamamlamış olduk. 2. etabın kalan son 16 kilometrelik Aksaray-Adana aksı arasındaki çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Hedefimiz, orayı da bu sene sonu inşallah trafiğe açmaktır. Bugün trafiğe açtığımız kesimde 3 köprülü kavşak, 1 viyadük, 3 köprü, 18 alt geçit ve 57 menfez inşa ettik. Doğayı korumak için de Büyükşehir Belediyemizle işbirliği halinde 44 bin fidan diktik. Afyonkarahisar ile Aksaray aksı arasında mevcut yol üzerinden 40 kilometre kat ederek sağlanan ulaşımı, trafiğe açılan bu kesimle 10 kilometre kısalttık. Mevcut seyahat süresini de 49 dakikadan 17'ye düşürdük. Böylece zamandan 4,6 milyar, akaryakıttan da 1,4 milyar olmak üzere yıllık toplam 6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 81 bin 400 ton azaltarak çevrenin korunmasına katkı sağlayacağız."

Uraloğlu, "Güzel vatanımızın kalkınmasına, vatandaşlarımıza iş olacak, aş olacak, ekonomik canlılığa katkı verecek yollar, köprüler, limanlar, tüneller inşa ederek destek veriyoruz. İnanıyorum ki Konya Çevre Yolu'muz da ülkemizin en önemli ulaşım yatırımlarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Programa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.