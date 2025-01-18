Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Başkanı Altay'dan, Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama:

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazze'nin yeniden inşasına en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda olacaklarını belirtti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasını büyük mutlulukla karşıladıklarını ifade etti.

Uğur İbrahim Altay, Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç katliamlarına imza atan İsrail'in, kahraman Gazze halkına diz çöktüremediğini vurguladı.

İsrail'in geride bıraktığı korkunç acıların, yıkımın ve gözyaşının utançla hatırlanacağını belirten Altay, şunları kaydetti:

"İsrail, çoluk çocuk demeden on binlerce masum insanı hayattan koparmış, 2 milyondan fazla Gazzeliyi evinden etmiş ve asırlarca hafızalardan silinmeyecek bir utanç vesikası olmuştur. Bunun yanında katliama göz yuman, destek veren ülke ve iktidarlar da tarihin kara sayfalarında silinmemek üzere yerini alacaktır.

Başta UCLG olmak üzere, başkanlığını yürüttüğüm tüm teşkilatlarda nasıl Filistin'in haklı davasına omuz vermişsek, bundan sonra da Gazze'nin yeniden inşasına en büyük katkıyı vermek için en ön saflarda yerimizi alacağız. Bu vesileyle, İsmail Heniyye ve Yahya Sinvar başta olmak üzere, Filistin davası ve özgürlüğü uğruna mücadele ederken şehadete eren tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum. Ateşkes anlaşmasının hayırlara vesile olmasını diliyorum."