İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden sonra evleri zarar gören vatandaşlar için hızlı bir şekilde konut yapımına başladıklarını belirterek, "Biz asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gösterdik. Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde, muhtemelen bu ay sonunda, 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları gerçekleştirilecek." dedi.

Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye yapılan insani yardımları değerlendirdiklerini bildiren Yerlikaya, "Bizim için önemli bir istişareydi. Depremin ilk anından sonra bugüne kadar sivil toplum kuruluşlarımızın bize sağlamış olduğu, milletimize sağlamış olduğu desteklerin neler olduğunu ve bunları yaparken tecrübe paylaşımı, daha iyi olmak, daha verimli olmak, daha etkin olmakla ilgili nelerin altını çizmeliyiz, bunları tek tek irdeledik." ifadesini kullandı.

Daha önce AFAD ile yapılan toplantının Konya ayağını gerçekleştirdiklerini dile getiren Yerlikaya, "Yine zaman içerisinde de arkadaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bugün bir araya gelmiş olduğumuz 71 sivil toplum kuruluşumuz, gerçekten gönüllü iyilik hareketinin, gece gündüz demeden, mevsim demeden, zorluk demeden, özel yaşamlarından fedakarlık yaparak aziz milletimizin hizmetinde." diye konuştu.