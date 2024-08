İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinden sonra evleri zarar gören vatandaşlar için hızlı bir şekilde konut yapımına başladıklarını belirterek, "Biz asrın felaketinden sonra asrın birlikteliğini Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la gösterdik. Bugüne kadar 76 bin hak sahibinin kuralarını çektik. Yakın zaman içerisinde, muhtemelen bu ay sonunda, 24 bin konutun yine hak sahiplerine kuraları gerçekleştirilecek." dedi.

Yerlikaya, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "6 Şubat 2023 Depremleri ve İnsani Yardım - Sivil Toplum Kuruluşları İle İstişare Toplantısı" sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Biz her zaman devlet ve millet, afet dönemlerinde, zor günlerde, dar günlerde bir arada olan, iyiliği esirgemeyen, veren el olma onurunu hep hisseden bir millet olduk. Sivil toplum kuruluşlarımız veren el ile alan el arasında mükemmel bir duruş sergiliyor. Biz her birine minnettar olduğumuzu, müteşekkir olduğumuzu her fırsatta söylüyoruz ama müsaadenizle tekrar burada olabilen veya bugün bir vesileyle buraya gelemeyen ama asrın felaketinden bugüne, insani yardımlar noktasında müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bize, İçişleri ailesine, AFAD ailesine, devletine yardım eden, yapılan yardımlara yardım eden, orada milletimizin 'İyi ki varsınız' dualarına, sözlerine mazhar olan sivil toplum kuruluşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."