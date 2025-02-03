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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati - Futbol Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati

        Beşiktaş, Al-Musrati'nin satın olma opsiyonuyla Monaco'ya kiraladığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 18:37 Güncelleme: 03.02.2025 - 18:43
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        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
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        Beşiktaş, Libyalı orta sahası Al-Musrati'nin satın alma opsiyonuyla Monaco'ya kiralandığını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AS Monaco Football Club kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre AS Monaco Football Club kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2024/2025 sezonu sonuna kadar ücreti AS Monaco Football Club kulübü tarafından karşılanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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