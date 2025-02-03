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        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:39 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:39
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        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
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        Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

        Konya'da 451 bin 864 öğrenci, ara tatilin sona ermesinin ardından okullarına döndü.

        Kentteki okullarda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, sınıflarına girdi.

        Aksaray'da 88 bin 450 öğrenci, Afyonkarahisar'da ise 149 bin öğrenci ders başı yaptı.

        Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

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