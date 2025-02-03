Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Afyonkarahisar, Aksaray ve Karaman'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, arkadaşları ve öğretmeleriyle buluşmanın heyecanını yaşadı.

Aksaray'da 88 bin 450 öğrenci, Afyonkarahisar'da ise 149 bin öğrenci ders başı yaptı.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

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