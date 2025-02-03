Kadınhanı'nda kaymakamlık, belediye ve adliye binaları boşaltılıyor

Binada hizmet veren kurumlar da Selçuk üniversitesi Faik İçil Meslek Yüksek Okulu, Yüksek Öğretim Yurtlar Kurumu ile İlim Yayma Cemiyeti binalarında hizmet vermeye devam edecek.

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