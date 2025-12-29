Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da sahte ve kaçak içki denetimleri yoğunlaştırıldı

        Konya'da yaklaşan yılbaşı öncesi, piyasaya sahte ve kaçak içki sürülmesini engellemek amacıyla denetimler artırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:33
        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile Konya Defterdarlığı ekipleri, kozmetik fabrikalarından tekel bayilerine kadar birçok yerde denetimlerini sürdürüyor.

        Özellikle etil alkol ve metanol kullanan işletmeleri inceleyen ekipler, alkol stoklarını, faturaları ve kullanım amaçlarını kontrol ediyor.

        Ekipler, denetimler kapsamında, kentteki tekel bayileri ve alkollü içecek satışı yapan işletmelerde de incelemelerde bulunuyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, denetimlerde şimdiye kadar bir usulsüzlük veya kaçak ürün tespit edilmediği, denetimlerin yılbaşı gecesine kadar aralıksız ve artarak devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

