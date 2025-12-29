Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir belediyesi buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yaptı

        Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:10 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:10
        Seydişehir belediyesi buzlanmaya karşı solüsyon çalışması yaptı
        Seydişehir ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından belediye ekiplerinin karla mücadele çalışması devam ediyor.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, karla mücadele kapsamında ekiplerin mesai kavramı gözetmeksizin karla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

        İlçe merkezinde ana arterler başta olmak üzere ekiplerin çalışmalarını sürdürüldüğünü kaydeden Ustaoğlu, ana arterlerde yaşanan buzlanmayı gidermek için solüsyon ve tuzlama çalışmaları yapıldığını, ilçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla irtibat kurulduğunu ve olası bir sıkıntılı durumun yaşanmadığı kaydetti.

        Ekiplerin 16 merkez ve 39 kırsal mahalle olmak üzere sokak ve caddelerde mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını ifade eden Ustaoğlu, "Bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbirler alınmıştır." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

