        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:20 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:20
        Beyşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
        Beyşehir ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

        B.G. (26) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil Beyşehir-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

