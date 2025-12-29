Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de "Bizim Akif" tiyatro oyunu sahnelendi

        Seydişehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Bizim Akif" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 29.12.2025 - 11:13
        Seydişehir'de "Bizim Akif" tiyatro oyunu sahnelendi
        Seydişehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında "Bizim Akif" adlı müzikal tiyatro oyunu sahnelendi.

        Şaban Cengiz Kültür Merkezi'nde sahnelenen İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan, yazarlığını ve yönetmenliğini Hasan Özaşlamacı'nın yaptığı, Seza Kırgız, Ekrem Tamer, Doruk Şengezer, İbrahim Coşkun, Nagehan Yıldız Hakan Ünal ve Volkan Koray Durgun'un rol aldığı müzikal tiyatro oyunu ilgi gördü.

        Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla oynanan tek perdelik oyunda, Milli Şairin yaşamından bazı kesitler yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

