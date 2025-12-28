Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya ve çevresinde kar yağışı etkili oldu

        Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 28.12.2025 - 23:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya ve çevresinde kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Yunak ilçesi başta olmak üzere Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Altınekin ve Derbent ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

        Konya-Aksaray ile Konya-Afyonkarahisar yollarında etkisini artıran kar yağışı, kent merkezinde de aralıklarla sürdü.

        İlçelerde ise gün içerisinde belirli aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırdı.

        Etkili olan kar nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi düştü, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

        Beyaza bürünen ilçe merkezlerinde belediye ekipleri tarafından yollarda çalışma başlatıldı.

        Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Eğitime kar engeli! Birçok il ve ilçede okullar tatil edildi
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Galatasaray, Real Madrid'in stoperini istiyor!
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        Bakan Yumaklı duyurdu: 305 bin kişiye istihdam sağlayacak
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        İspanyollar talip olmuştu: Fenerbahçe kararını verdi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Markette el işaretiyle yardım istedi!
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Arda ve Kenan'dan büyük gurur: En iyi 11'deler!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi
        Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi
        Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Konya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Konya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Halkapınar'da kar yağışı etkili oluyor
        Halkapınar'da kar yağışı etkili oluyor
        Başkan Altay, Konya Büyükşehir'in restore ettiği Hatay Habib-i Neccar Camii...
        Başkan Altay, Konya Büyükşehir'in restore ettiği Hatay Habib-i Neccar Camii...