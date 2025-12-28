Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi

        Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri kapsamında düzenlenen dört günlük "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 18:09 Güncelleme: 28.12.2025 - 18:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri kapsamında düzenlenen dört günlük "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerde aileler, müzikaller ve animasyonlar dahil pek çok aktiviteye katılarak çocuklarıyla vakit geçirdi.

        -"Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz"

        Şivliliğin son gününde çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Ayşe Kayalı, AA muhabirine, çocukların bu tür etkinliklerle daha mutlu olduğunu belirterek "Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Etkinlikler güzel geçiyor. Çocuklar yüzlerini boyadılar. Tiyatro gösterileriyle eğlendiler. Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz." dedi.

        Ziyaretçilerden 23 yaşındaki down sendromlu Eda Esastürk Kaya ise Şivlilik Çocuk Bayramı'nın sona ermesinden dolayı hüzünlü olduğunu ifade etti.

        11 yaşındaki Ela Nur Yarar da Türkiye'nin her yerinden çocukların bu coşkuyu yaşaması gerektiğini belirterek, Şivliliğin bir çocuk bayramı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Etkinlik, bugün saat 20.30'daki Sanat Akademisi Çocuk Korosu Barış Manço konseri ile sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Akşehir'de polisten fuhuş operasyonu: 6 tutuklama
        Konya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Konya'daki fuhuş operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
        Halkapınar'da kar yağışı etkili oluyor
        Halkapınar'da kar yağışı etkili oluyor
        Başkan Altay, Konya Büyükşehir'in restore ettiği Hatay Habib-i Neccar Camii...
        Başkan Altay, Konya Büyükşehir'in restore ettiği Hatay Habib-i Neccar Camii...
        Karapınar'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Karapınar'da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
        Fatmagül usta satış personeli olarak başladığı sıhhi tesisatçılıkta adından...
        Fatmagül usta satış personeli olarak başladığı sıhhi tesisatçılıkta adından...