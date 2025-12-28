Konya'da "Şivlilik Çocuk Bayramı" etkinlikleri sona erdi

Konya'da üç ayların başlangıcını müjdeleyen geleneksel "Şivlilik" etkinlikleri kapsamında düzenlenen dört günlük "Şivlilik Çocuk Bayramı" sona erdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu Belediyesinin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlediği etkinliklerde aileler, müzikaller ve animasyonlar dahil pek çok aktiviteye katılarak çocuklarıyla vakit geçirdi.

-"Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz"

Şivliliğin son gününde çocuklarıyla birlikte vakit geçiren Ayşe Kayalı, AA muhabirine, çocukların bu tür etkinliklerle daha mutlu olduğunu belirterek "Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Etkinlikler güzel geçiyor. Çocuklar yüzlerini boyadılar. Tiyatro gösterileriyle eğlendiler. Çocuklar eğlenince bizler de eğleniyoruz." dedi.

Ziyaretçilerden 23 yaşındaki down sendromlu Eda Esastürk Kaya ise Şivlilik Çocuk Bayramı'nın sona ermesinden dolayı hüzünlü olduğunu ifade etti.

11 yaşındaki Ela Nur Yarar da Türkiye'nin her yerinden çocukların bu coşkuyu yaşaması gerektiğini belirterek, Şivliliğin bir çocuk bayramı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.