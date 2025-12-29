Habertürk
Habertürk
        Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 13:23 Güncelleme: 29.12.2025 - 13:23
        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Konya’nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu S.K'nin çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirerek piyasaya süreceğini tespit etti.

        Ekiplerin takibi sonucu S.K'nin M.K'ye ait araçla ilçeye geldiği, Kozağaç Kavşağı'nda B.İ. ve İ.A. ile buluşarak uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi.

        Bunun üzerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 5 parça halinde toplam 760 kullanımlık bonzai ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.K, M.K, İ.A. ve B.İ. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından B.İ. ve İ.A. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen S.K. ve M.K. ise savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

