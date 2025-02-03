Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Kore gazisi Süleyman Kalacı vefat etti

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 16:26 Güncelleme: 03.02.2025 - 16:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Kore gazisi Süleyman Kalacı vefat etti
        ABONE OL

        Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti.

        94 yaşında hayatını kaybeden Kalacı için Hocacihan Tatbikat Camisi'nde tören düzenlendi.

        Kalacı, kılınan cenaze namazı sonrası Selçuklu Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.

        Törene, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Çiftlik Bank'ta karar açıklandı!
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        Medyaya 'gezi parkı' incelemesi
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        İstanbul'a kar yağacak mı? Türkiye dikkat! Kar geliyor!
        Borsa neden sıkıştı?
        Borsa neden sıkıştı?
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Her şey torun için! Apartmanı 'Pişi'rdi!
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Emekli ikramiyesi ne kadar olacak?
        Walker-Peters için son tur!
        Walker-Peters için son tur!
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Trump dünyaya karşı: Ticaret hamlelerinin bedelini kim ödeyecek?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Turabi'nin şarkısına erişim engeli talebi
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Süper Lig'in süper yeni yengeleri
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Santorini Adası'nı terk ediyorlar
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Afra, ilişkiyi bitirdi
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Trump politikaları olumlu da etkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Benzer Haberler

        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Konya Valisi Akın'ı ziyaret etti
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Koçoğlu, Konya Valisi Akın'ı ziyaret etti
        Konya'da yıkılma tehlikesi olan 2 bina mühürlendi
        Konya'da yıkılma tehlikesi olan 2 bina mühürlendi
        Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığında görev değişimi
        Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığında görev değişimi
        Kadınhanı'nda kaymakamlık, belediye ve adliye binaları boşaltılıyor
        Kadınhanı'nda kaymakamlık, belediye ve adliye binaları boşaltılıyor
        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Konya ve çevre illerde yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı
        Konya merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli yakalandı