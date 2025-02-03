Konya'da Kore gazisi Süleyman Kalacı vefat etti
Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde ikamet eden Kore gazisi Süleyman Kalacı, hayatını kaybetti.
94 yaşında hayatını kaybeden Kalacı için Hocacihan Tatbikat Camisi'nde tören düzenlendi.
Kalacı, kılınan cenaze namazı sonrası Selçuklu Hocacihan Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, protokol üyeleri ve yakınları katıldı.
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