Konya'da ortaokul öğrencileri bayraklarla donattıkları bisikletleriyle 29 Ekim CUmhuriyet Bayramını kutladı

Bisiklet kullanırken her zaman bisiklet yollarını tercih ettiklerini vurgulayan öğrenciler, Cumhuriyet'in 101. yılında etkinlik düzenlemenin mutluluk verici olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Etkinliğe katılan öğrencilere Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bisiklet kaskı ve reflektörlü yelek hediye edildi.

Öğrenciler, ayrıca kavşaklardan geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta birimlerinin ve öğretmenlerin eşlik ettiği sürüş esnasında öğrenciler, bisikletlerinin gidonlarına bağladıkları bayraklarla belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde çocukların bisikletle okula güvenle gitmelerini sağlamak amacıyla sürdürülen "Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında Zafer Ortaokulu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bayraklarla sürüş etkinliği düzenledi.

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