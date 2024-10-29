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        Konya'da bir AVM'de Milli Mücadele kahramanları canlandırıldı

        Konya'da bir AVM'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Milli Mücadele kahramanları canlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 20:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 20:00
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        Konya'da bir AVM'de Milli Mücadele kahramanları canlandırıldı
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        Konya'da bir AVM'de Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Milli Mücadele kahramanları canlandırıldı.

        Etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy, hemşire Safiye, asker anası, asker ve kumandan karakterleri, dönemi yansıtan kostümler giydi.

        Asker anasının oğlunu vatan için askere gönderme hikayesi, askerlerin kararlılığı, sağlıkçıların fedakarlığı ve Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazması canlandırıldı.

        Gösterinin sonunda Türk bayrağı açan oyuncular, izleyenlerden alkış aldı.

        Enntepe Kurumsal İletişim Müdürü Muharrem Karakuş, gazetecilere, etkinliğin amacının Milli Mücadele ruhunu yeni nesillere hatırlatmak ve Konya halkının birlik ruhunu güçlendirmek olduğunu söyledi.

        Konuklarına hem duygusal hem de coşkulu bir gün yaşatmaktan onur duyduklarını ifade eden Karakuş, "Dünya ve çevremiz savaşlarla çevrili. Millet olarak birlikteliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günde, bizi birbirimize bağlayan değerleri derinlemesine yaşayıp hissettik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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