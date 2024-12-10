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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki balık popülasyonunun korunması amaçlı balıkçılara yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 15:05
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göldeki balık popülasyonunun korunması amaçlı balıkçılara yönelik denetimler sürüyor.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaptıkları denetimlerinde kurallara uymayan avcı, ticari işletme ve satıcılara cezai işlem uyguluyor.

        Görevliler son denetim mesaisinde, ilk olarak Beyşehir Gölü kıyısındaki balıkçı tekneleri ile balık alım kantarlarına gitti.

        Denetmenler, teknelerde ruhsat, belge kontrolü yanı sıra, balık ağ gözleri açıklığının uygunluğu, istenilen balık boylarında avcılık yapılıp yapılmadığını yaptıkları ölçümlerle kontrol etti.

        Ekiplerinin ikinci denetim adresi ise balık işleme tesisleri ile perakende satış noktaları oldu.

        Denetimlerde yetkililer muhataplarına, sürdürülebilir su ürünleri ticaretinin yapılabilmesi ve göl ile denizlerdeki balık popülasyonunun korunmasına yönelik tek yolun yasaklara uymaktan geçtiğini hatırlatarak, avlanma konusunda göllerde sazan balığı için 40, sudak balığı için 26, kadife sazanı için 26, tatlı su kefali için ise 20 santim altı boy yasağı olduğu uyarısında bulundu.

        - Beyşehir'de gübre bayileri denetlendi

        İlçede faaliyet gösteren gübre bayilerinin denetlendiği bildirildi.

        Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden denetleme faaliyetlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kurumda görevli teknik personeller tarafından gübre bayilerinin kamera sistemleri, ürün etiket ve barkot bilgileri ile hologramlarının kontrol edildiği ifade edildi.

        Açıklamanın devamında, "Üreticilerimizin güvenilir bitki koruma ürünleri ve gübrelere ulaşabilmeleri için denetimlerimiz düzenli olarak yapılmaktadır. Çiftçilerimizin, Bakanlığımızdan onay almış kontrole tabi gübre bayilerinden ruhsatlı gübre ürünleri alabileceklerini hatırlatır, bereketli bir üretim sezonu dileriz." denildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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