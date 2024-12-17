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        Karapınar'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri

        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:32
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        Karapınar'da Yerli Malı Haftası etkinlikleri
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        Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, "Yerli Malı Haftası" kapsamında Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda düzenlenen programa katıldı.

        Etkinlikte, özel öğrenciler yöresel kıyafetler giyerek tülü, el dokuması halı ve kilim gibi ilçeye özgü ürünleri sergiledi.

        Yerli üretim ve tasarrufun önemine değinen Öztürk, "Yerli Malı Haftası, üretimin ve tasarrufun önemini genç nesillere aşılamak için değerli bir fırsat. Yerli üretim, ülkemizin ekonomik kalkınması ve geleceği için kritik bir role sahiptir." dedi.

        Programa, Kaymakam Öztürk'ün yanı sıra Belediye Başkanı İbrahim Önal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hulusi Sonkaya da katıldı.

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