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        Konya'da evde çıkan yangında karı koca öldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 10:42 Güncelleme: 18.12.2024 - 10:50
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        Konya'da evde çıkan yangında karı koca öldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.

        Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

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