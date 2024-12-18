Konya'da evde çıkan yangında karı koca öldü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde evde çıkan yangında karı koca hayatını kaybetti.
Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.