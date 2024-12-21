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        Konya'da bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 21.12.2024 - 19:51
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        Konya'da bıçakla kavgada 1 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Ulukapı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde aralarında husumet bulunan M.K. ile M.Ç tartıştı.

        Kavgaya dönen olayda M.K, M.Ç'yi ayağından bıçaklayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı M.Ç. ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaçan şüpheli M.K. ise kısa sürede polislerce suç aleti bıçakla yakalandı.

        Galeri
        Galeri

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