Beyşehir'de ekoturizmin kalbi Keldağ'da atacak

5 bin 777 metrelik yürüyüş parkurundan oluşan Keldağ ekoturizm alanında bilgi panosu, banklı dinlenme alanı ve yönlendirme levhası gibi kalıcı olmayan yapılar oluşturuldu.

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