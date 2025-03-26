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        Beyşehir'den kısa kısa

        Beyşehir ilçesinin göl kenarındaki çok özel mekanı, ramazan ayında da doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 15:33 Güncelleme: 26.03.2025 - 15:36
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Beyşehir ilçesinin göl kenarındaki çok özel mekanı, ramazan ayında da doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

        Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğunun Huğlu Outdoor işbirliği ile düzenlediği son etkinliğin adresi Beyşehir Gölü kenarındaki Yeşildağ İskele Tabiat Parkı oldu.

        Alanda doğa yürüyüşü etkinliği için buluşan doğa severler, Tabiat Parkı'nın Kuzey Tepe Güp Çıkığı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

        Zirvede mola veren ve Beyşehir Gölü ile karşıda yer alan Hacıakif Adası'nın da yer aldığı doğanın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini bir süre doyasıya çıkaran katılımcılar, ardından başlayan dönüş yolculuğunu tamamladı.

        - Minik öğrencilerin yeşil sevgisi

        Beyşehir'de minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle orman ve yeşil sevgisine dair tüm topluma çok anlamlı mesajlar verdi.

        Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası dolayısıyla Beyşehir Keşif Dünyası Anaokulu öğrencilerini misafir etti.

        İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım kurumu ziyarete gelen öğrencileri karşıladı, ormanlarla ilgili merak ettikleri soruları cevaplandırdı.

        Öğrencilere, ayrıca ormanın faydalarını, orman sevgisini ve ormanları korumanın yollarını anlatan çizgi film izletildi.

        Minik öğrenciler, etkinliğin sonunda ellerinde taşıdıkları "Ağaçlar dünyamızın nefesidir", "Yeşilin büyüsü ormanda saklıdır", "Doğayı dinle, ormanları koru", "Doğayı sev", "Ormanı koru" yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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