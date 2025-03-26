Beyşehir'den kısa kısa

Beyşehir ilçesinin göl kenarındaki çok özel mekanı, ramazan ayında da doğa tutkunlarının akınına uğruyor.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğunun Huğlu Outdoor işbirliği ile düzenlediği son etkinliğin adresi Beyşehir Gölü kenarındaki Yeşildağ İskele Tabiat Parkı oldu.

Alanda doğa yürüyüşü etkinliği için buluşan doğa severler, Tabiat Parkı'nın Kuzey Tepe Güp Çıkığı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

Zirvede mola veren ve Beyşehir Gölü ile karşıda yer alan Hacıakif Adası'nın da yer aldığı doğanın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini bir süre doyasıya çıkaran katılımcılar, ardından başlayan dönüş yolculuğunu tamamladı.

- Minik öğrencilerin yeşil sevgisi

Beyşehir'de minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle orman ve yeşil sevgisine dair tüm topluma çok anlamlı mesajlar verdi.