Beyşehir'den kısa kısa
Beyşehir ilçesinin göl kenarındaki çok özel mekanı, ramazan ayında da doğa tutkunlarının akınına uğruyor.
Beyşehir ilçesinin göl kenarındaki çok özel mekanı, ramazan ayında da doğa tutkunlarının akınına uğruyor.
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Beyşehir Treeking ve Doğa Yürüyüşleri Topluluğunun Huğlu Outdoor işbirliği ile düzenlediği son etkinliğin adresi Beyşehir Gölü kenarındaki Yeşildağ İskele Tabiat Parkı oldu.
Alanda doğa yürüyüşü etkinliği için buluşan doğa severler, Tabiat Parkı'nın Kuzey Tepe Güp Çıkığı zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.
Zirvede mola veren ve Beyşehir Gölü ile karşıda yer alan Hacıakif Adası'nın da yer aldığı doğanın sunduğu eşsiz manzaranın keyfini bir süre doyasıya çıkaran katılımcılar, ardından başlayan dönüş yolculuğunu tamamladı.
- Minik öğrencilerin yeşil sevgisi
Beyşehir'de minik öğrenciler, ellerinde taşıdıkları dövizlerle orman ve yeşil sevgisine dair tüm topluma çok anlamlı mesajlar verdi.
Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası dolayısıyla Beyşehir Keşif Dünyası Anaokulu öğrencilerini misafir etti.
İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım kurumu ziyarete gelen öğrencileri karşıladı, ormanlarla ilgili merak ettikleri soruları cevaplandırdı.
Öğrencilere, ayrıca ormanın faydalarını, orman sevgisini ve ormanları korumanın yollarını anlatan çizgi film izletildi.
Minik öğrenciler, etkinliğin sonunda ellerinde taşıdıkları "Ağaçlar dünyamızın nefesidir", "Yeşilin büyüsü ormanda saklıdır", "Doğayı dinle, ormanları koru", "Doğayı sev", "Ormanı koru" yazılı dövizlerle fotoğraf çektirdi.
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