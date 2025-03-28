Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili tutuklanan sanık hakim karşısında

Konya'da tır şoförleri arasında bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet E, maktul Orhan Topal'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olan sanık, olay günü yemekhanenin bahçesinde otururken Topal ve yaralanan müşteki Mustafa Ö. ile aralarında kavga çıktığını söyledi.

Mehmet E, olay yerindeki diğer tır şoförleri kavgayı ayırmaya çalışsa da ikilinin üzerine doğru koşmaya başladığını öne sürdü.

Bunun üzerine yemekhaneye kaçtığını anlatan sanık, "Yemekhanede sopa gibi bir şey aradım ancak bulamadım. Elime geçen bıçağı arkamdan gelen Orhan'ın bacağına doğru salladım. Daha sonra da Mustafa Ö'ye birkaç kere bıçağın ucundan tutarak sapladım. Sonra oradakiler kavgayı ayırdı. Daha sonra Orhan'ın çok kan kaybettiğini duyunca ambulansın olay yerine getirilmesine yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.