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        Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili tutuklanan sanık hakim karşısında

        Konya'da tır şoförleri arasında bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:07
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        Konya'da bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili tutuklanan sanık hakim karşısında
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        Konya'da tır şoförleri arasında bir kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet E, maktul Orhan Topal'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dahil olan sanık, olay günü yemekhanenin bahçesinde otururken Topal ve yaralanan müşteki Mustafa Ö. ile aralarında kavga çıktığını söyledi.

        Mehmet E, olay yerindeki diğer tır şoförleri kavgayı ayırmaya çalışsa da ikilinin üzerine doğru koşmaya başladığını öne sürdü.

        Bunun üzerine yemekhaneye kaçtığını anlatan sanık, "Yemekhanede sopa gibi bir şey aradım ancak bulamadım. Elime geçen bıçağı arkamdan gelen Orhan'ın bacağına doğru salladım. Daha sonra da Mustafa Ö'ye birkaç kere bıçağın ucundan tutarak sapladım. Sonra oradakiler kavgayı ayırdı. Daha sonra Orhan'ın çok kan kaybettiğini duyunca ambulansın olay yerine getirilmesine yardımcı oldum." ifadelerini kullandı.

        Mehmet E, öldürme kastının olmadığını, sadece kendini koruma amaçlı hareket ettiğini savundu.

        Maktulün annesi Selma ile eşi Nesibe Topal da sanıktan şikayetçi olduklarını, en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

        Bazı görgü tanığı ve taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Selçuklu ilçesi Eğribayat Mahallesi'ndeki taş ocağında 29 Haziran 2024'te tır şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Orhan Topal ve Mustafa Ö. yaralanmış, yaralılardan Topal, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından polis tarafından yakalanan Mehmet E, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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