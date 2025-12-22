Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da otomobile çarpan tırın devrildiği kazada 2 sürücü yaralandı

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobile çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 21:29 Güncelleme: 22.12.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da otomobile çarpan tırın devrildiği kazada 2 sürücü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Kulu ilçesinde otomobile çarpan tırın devrilmesi sonucu 2 sürücü yaralandı.

        Ankara-Konya kara yolunun 88. kilometresi Kömişini Mahallesi kavşağında yol kenarındaki tesisten çıkan Gülcan A. idaresindeki 55 DJ 754 plakalı otomobile, Mehmet A. yönetimindeki 41 RT 890 plakalı mermer yüklü tır çarptı.

        Kazanın etkisiyle tır yol ortasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan tır sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla çıkarılarak ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otomobil sürücüsü Gülcan A. da kazada hafif yaralandı.

        Kaza nedeniyle kapanan Ankara-Konya kara yolunda trafik bir süre alternatif yoldan kontrollü olarak sağlandı.

        Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürekler ağza geldi
        Yürekler ağza geldi
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        "SDG 10 Mart Mutabakatı'na uymalı"
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        Beşiktaş'tan Salih Özcan'a: Bonservisini al, 11'e gel!
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        22 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, 29 futbolcunun bahis cezasını onadı!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Cinayetle ilgili sarsıcı ifadeler
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar

        Benzer Haberler

        Başkan Altay: "Tarihin tozlu sayfalarını kim açarsa Konya'nın Hatay'da yapt...
        Başkan Altay: "Tarihin tozlu sayfalarını kim açarsa Konya'nın Hatay'da yapt...
        Karapınar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        Karapınar'da tır ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
        NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni birimleri açıldı
        NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni birimleri açıldı
        Karapınar'da buzlanan yolda motosiklet kazası: 1 yaralı
        Karapınar'da buzlanan yolda motosiklet kazası: 1 yaralı
        NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3 yeni birim hizmete açıldı
        NEÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde 3 yeni birim hizmete açıldı
        Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı
        Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı