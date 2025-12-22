Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ameliyatla, 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan çıkarıldı.

İlçe Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla, görme engelli bir hastanın rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

Yapılan muayene ve tetkiklerde, rahim kaynaklı kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara ciddi baskı yaptığı belirlendi.

Başarılı geçen operasyon sonucu hasta sağlığına kavuştu.