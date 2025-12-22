Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ameliyatla, 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 16:31 Güncelleme: 22.12.2025 - 16:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akşehir'de bir hastadan nadir görülen kitle alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen ameliyatla, 40 santimetre büyüklüğündeki kitle, herhangi bir komplikasyon yaşanmadan çıkarıldı.

        İlçe Devlet Hastanesinde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Kazım Ünal tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonla, görme engelli bir hastanın rahminden kaynaklanan ve karın boşluğunu büyük ölçüde dolduran yaklaşık 40 santimetre büyüklüğünde bir kitle tespit edildi.

        Yapılan muayene ve tetkiklerde, rahim kaynaklı kitlenin uzun süredir fark edilmeden büyüdüğü ve karın içi organlara ciddi baskı yaptığı belirlendi.

        Başarılı geçen operasyon sonucu hasta sağlığına kavuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı

        Benzer Haberler

        Yağışlar Anamas'ın zirvesini beyazlattı
        Yağışlar Anamas'ın zirvesini beyazlattı
        Modifiye otomobil tutkunları M1 Konya AVM'de bir araya gelecek
        Modifiye otomobil tutkunları M1 Konya AVM'de bir araya gelecek
        Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi
        Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi
        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" dü...
        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" dü...
        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı
        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı