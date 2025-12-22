Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" düzenlendi

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Türk Kızılay çözüm ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Yoluyla Uyumun Desteklenmesi Projesi" (INSURE Projesi) kapsamında tarımsal amaçlı ekipmanlar ve sertifikalar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:16 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Türk Kızılay çözüm ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Yoluyla Uyumun Desteklenmesi Projesi" (INSURE Projesi) kapsamında tarımsal amaçlı ekipmanlar ve sertifikalar verildi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Yardımcısı Emre Gürçay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Konya'nın tarım ve hayvancılığın başkenti olduğunu ve birçok üretimde birinci olduğunu söyledi.

        Bakanlık olarak amaçlarının kırsal kalkınmanın omurgasını oluşturan tarımsal örgütleri desteklemek, kapasitelerini artırmak olduğunu ifade eden Gürçay, "Asıl amaç çiftçiye daha fazla hizmet götürerek, tarımsal kapasiteyi güçlendirmek. 2024-2028 Hayvancılık Yolu Haritası'nda suyu merkeze alan bir politika ortaya koyarak üretim planlaması hayata geçti. Hayvancılıkla ilgili hem süt havzası hem besicilik materyal üretim havzası hem küçükbaş havzası hem de kanatlı broiler havzaları oluşturduk. Biz bunu yaparken 2050, 2100 planlarını, hatta 2150 planlarını ortaya koyarak ve daha az güvenliğinin temin edilmesini amaçladık. Bu noktada da işte sizler tarımsal amaçlı örgütler bunun olmazsa olmazısınız." diye konuştu.

        - "19 milyon liralık destek dağıtılacak"

        UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, projeyle mevsimlik tarım işçilerinin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, tarımsal istihdamın güçlendirilmesinin ve tarımsal örgütlerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti.

        Yurdupak, projenin uygulandığı 7 ilde 14 tarımsal örgüte destek verilerek, 19 milyon liralık desteğin dağıtılmasının planlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bugün mutlulukla söylüyorum ki, bu 14 tarımsal örgütten 4 tanesi Konya'mızda belirlenmiş durumda. 84 müracaat alındı 2025 yılı için. Müracaatların, değerlendirilmesi için önce Türk Kızılayı, tabii ki Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak şeffaf ve ölçülebilir kriterleri ortaya koyduk ve bu kriterlerle birlikte seçimlerimizi yaptık. Buradaki desteklerin verilmesi dışında programımızda mesleki eğitim kapsamında sertifika alanlara da sertifikaları dağıtılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak biz Konya'da sadece bu projeyle değil aynı zamanda da İFAT kredileriyle yapılan Göksun Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde Uygulama desteği veriyoruz. Dolayısıyla bu projelerinde hani birbirinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu da şahit olmak bize mutluluk veriyor. Dilerim bugünkü törenle kendi ürünlerini alacak olan tarımsal örgütlerimiz Konya'mıza ve Türk ekonomisine katkılarını arttırarak devam ederler."

        - "Teslimatın, ortak üretim kültürünü güçlendirerek kırsalda kalıcı ve kapsayıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz"

        Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Danışmanı Kaan Saner de "Türk Kızılayı olarak, tarımsal kalkınmayı sahadaki aktörlerin güçlendirilmesiyle mümkün görüyoruz. Avrupa Birliği finansmanı, UNDP'nin teknik desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın güçlü uygulama ortaklığıyla yürütülen INSURE Projesi kapsamında, üreticilerimizin kurumsal kapasitelerini destekleyerek sürdürülebilir gelir ve istihdam olanaklarının artırılmasını hedefliyoruz. Konya'da gerçekleştirilen bu teslimatın, ortak üretim kültürünü güçlendirerek kırsalda kalıcı ve kapsayıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de projenin Türkiye'de 7 ilde uygulandığını belirtti.

        Eğitim faaliyetleriyle başlayan projede üreticilerin istihdam edildiğini söyleyen Güner, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.

        Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen ise projeyle tarım sektöründe çalışan kayıt dışı bireylerin hukuki güvence altına alınması, mesleki becerilerinin artırılması ve sürdürülebilir istihdamın sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından ekipmanların teslimi için protokol imzalandı, mesleki ve teknik eğitimleri tamamlayan faydalanıcılara sertifikaları verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı
        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı
        Karısını 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, "Kolumda Ebru yazıyor" diye ken...
        Karısını 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, "Kolumda Ebru yazıyor" diye ken...
        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet
        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet
        Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor
        Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor
        Park halindeki aracının yanında beklerken işçi servisi çarptı
        Park halindeki aracının yanında beklerken işçi servisi çarptı