Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" düzenlendi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ve Türk Kızılay çözüm ortaklığında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından yürütülen "Kentsel ve Kırsal Alanlarda İstihdam Yoluyla Uyumun Desteklenmesi Projesi" (INSURE Projesi) kapsamında tarımsal amaçlı ekipmanlar ve sertifikalar verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Yardımcısı Emre Gürçay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, Konya'nın tarım ve hayvancılığın başkenti olduğunu ve birçok üretimde birinci olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak amaçlarının kırsal kalkınmanın omurgasını oluşturan tarımsal örgütleri desteklemek, kapasitelerini artırmak olduğunu ifade eden Gürçay, "Asıl amaç çiftçiye daha fazla hizmet götürerek, tarımsal kapasiteyi güçlendirmek. 2024-2028 Hayvancılık Yolu Haritası'nda suyu merkeze alan bir politika ortaya koyarak üretim planlaması hayata geçti. Hayvancılıkla ilgili hem süt havzası hem besicilik materyal üretim havzası hem küçükbaş havzası hem de kanatlı broiler havzaları oluşturduk. Biz bunu yaparken 2050, 2100 planlarını, hatta 2150 planlarını ortaya koyarak ve daha az güvenliğinin temin edilmesini amaçladık. Bu noktada da işte sizler tarımsal amaçlı örgütler bunun olmazsa olmazısınız." diye konuştu.

- "19 milyon liralık destek dağıtılacak" UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Mustafa Ali Yurdupak, projeyle mevsimlik tarım işçilerinin iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinin, tarımsal istihdamın güçlendirilmesinin ve tarımsal örgütlerin desteklenmesinin amaçlandığını belirtti. Yurdupak, projenin uygulandığı 7 ilde 14 tarımsal örgüte destek verilerek, 19 milyon liralık desteğin dağıtılmasının planlandığını anlatarak, şunları kaydetti: "Bugün mutlulukla söylüyorum ki, bu 14 tarımsal örgütten 4 tanesi Konya'mızda belirlenmiş durumda. 84 müracaat alındı 2025 yılı için. Müracaatların, değerlendirilmesi için önce Türk Kızılayı, tabii ki Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak şeffaf ve ölçülebilir kriterleri ortaya koyduk ve bu kriterlerle birlikte seçimlerimizi yaptık. Buradaki desteklerin verilmesi dışında programımızda mesleki eğitim kapsamında sertifika alanlara da sertifikaları dağıtılacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olarak biz Konya'da sadece bu projeyle değil aynı zamanda da İFAT kredileriyle yapılan Göksun Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nde Uygulama desteği veriyoruz. Dolayısıyla bu projelerinde hani birbirinin tamamlayıcı nitelikte olduğunu da şahit olmak bize mutluluk veriyor. Dilerim bugünkü törenle kendi ürünlerini alacak olan tarımsal örgütlerimiz Konya'mıza ve Türk ekonomisine katkılarını arttırarak devam ederler."

- "Teslimatın, ortak üretim kültürünü güçlendirerek kırsalda kalıcı ve kapsayıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz" Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdürü Danışmanı Kaan Saner de "Türk Kızılayı olarak, tarımsal kalkınmayı sahadaki aktörlerin güçlendirilmesiyle mümkün görüyoruz. Avrupa Birliği finansmanı, UNDP'nin teknik desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın güçlü uygulama ortaklığıyla yürütülen INSURE Projesi kapsamında, üreticilerimizin kurumsal kapasitelerini destekleyerek sürdürülebilir gelir ve istihdam olanaklarının artırılmasını hedefliyoruz. Konya'da gerçekleştirilen bu teslimatın, ortak üretim kültürünü güçlendirerek kırsalda kalıcı ve kapsayıcı bir etki yaratacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı. Konya Vali Yardımcısı Yavuz Güner de projenin Türkiye'de 7 ilde uygulandığını belirtti. Eğitim faaliyetleriyle başlayan projede üreticilerin istihdam edildiğini söyleyen Güner, projeye katkı sağlayanlara teşekkür etti.