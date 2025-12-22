Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Konya'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun "Abdullah Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olduğuna" dair raporu okundu.

Söz verilen sanık Küçüktaşdemir, mal ve mülk düşkünü olmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Küçüktaşdemir, "Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik hükümlerini ve takdiri indirimi uygulamadan, "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.