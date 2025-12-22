Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Konya'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da karısını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

        Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Abdullah Küçüktaşdemir (48) ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada, İstanbul Adli Tıp Kurumunun "Abdullah Küçüktaşdemir'in akıl sağlığının yerinde olduğuna" dair raporu okundu.

        Söz verilen sanık Küçüktaşdemir, mal ve mülk düşkünü olmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

        Küçüktaşdemir, "Kolumda 'Ebru' yazıyor. Başında ve sonunda sonsuzluk işareti var. Ben eşimi sonsuzluğa göndermedim." ifadelerini kullandı.

        Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik hükümlerini ve takdiri indirimi uygulamadan, "Kadına ve eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

        Ebru Küçüktaşdemir'in annesi Selvinaz Alankaya, duruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, karardan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

        Alankaya, kızının kanının yerde kalmadığını ifade ederek, "Başka kadınlarımız canından olmasın. Ebrumun kanı yerde kalmadı. Temennimiz başka kadınlarımız, annelerimiz ölmesin" diye konuştu.

        Abdullah Küçüktaşdemir, Havzan Mahallesi'ndeki siteye özel ders vermek için giden eşi Ebru Küçüktaşdemir'i 25 Ekim 2024'te apartmanın önünde bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Mars'ta zaman daha hızlı akıyor
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu

        Benzer Haberler

        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet
        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet
        Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor
        Konya Havzası, her yıl 10 santimetre çöküyor
        Park halindeki aracının yanında beklerken işçi servisi çarptı
        Park halindeki aracının yanında beklerken işçi servisi çarptı
        Konya'da İsmil Güneş Enerjisi Santrali tamamlandı
        Konya'da İsmil Güneş Enerjisi Santrali tamamlandı
        Seydişehir'de öğretmen akademileri etkinliği yapıldı
        Seydişehir'de öğretmen akademileri etkinliği yapıldı
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
        Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama