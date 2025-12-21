Seydişehir'de öğretmen akademileri etkinliği yapıldı

Konya Öğretmen Akademileri projesinin 4. dönem etkinlikleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, Valilik himayelerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programda Müzik Akademisi etkinliğinin konuğu, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül oldu.

Seyyid Harun Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda Prof. Dr. Cengiz Şengül, "Türk Kültürünün Yaygınlaşmasında Müziğin Yeri ve Önemi" konusunda bir sunum yaparak farklı eserler seslendirdi.

Programa ayrıca, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Hanifi Kervancıoğlu ile öğrencileri Hande Sivas da katkı sundu.

Prof. Dr. Şengül, Türk müziğinin tarihsel gelişimi, kültürel aktarımda üstlendiği rol ve eğitimdeki önemi üzerine değerli bilgiler paylaşırken; müziğin, toplumsal kimliğin inşasında ve kültürel değerlerin korunmasında ne kadar etkili bir araç olduğunu kaydetti.