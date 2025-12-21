Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

Ekiplerce yakalanan Ş.P. ile G.Y.P'nin üst aramasında 134 uyuşturucu hap ile 12 bin lira bulundu.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.