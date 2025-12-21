Habertürk
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 13:53 Güncelleme: 21.12.2025 - 13:53
        Konya'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı
        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki zanlıdan biri cezaevine gönderildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Ekiplerce yakalanan Ş.P. ile G.Y.P'nin üst aramasında 134 uyuşturucu hap ile 12 bin lira bulundu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.P, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        G.Y.P, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

