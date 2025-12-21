Konya'da forkliftin altında kalan işçi öldü
Konya'da hareket halindeki forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Konya'da hareket halindeki forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Merkez Selçuklu ilçesi Büyük Kayacık Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çalışan yabancı uyruklu Muhammed El Zaid, dengesini kaybederek hareket halindeki forkliftin önüne düştü.
Forkliftin sürücüsü, Muhammed El Zaid'i fark etmeyerek üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Zaid'in cenazesi, Konya Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.