Konya'da İsmil Güneş Enerjisi Santrali tamamlandı

Konya'da İsmil Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinde yapım çalışmaları tamamlanarak tesis devreye alındı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay'ın 5. güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyan projenin, enerji üretimine başladığı belirtildi.

Açıklamada, İsmil Mahallesi'nde 105 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve devreye alınan projede, 6 megawatt kurulu güce sahip santral enerji üretimi ve 13 bini aşkın güneş paneliyle faaliyet gösteren projenin, Karatay Belediyesi'nin enerji ihtiyacının 1,5 katını karşılayacak kapasiteye sahip olduğuna değinildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, enerji alanında kendi kendine yeten bir yapıya kavuşma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Kılca, güneş enerjisinin belediyeler için stratejik bir kaynak olduğunun ifade ederek, şunları kaydetti:

"Güneş enerjisi, hem yenilenebilir hem ekonomik hem de çevre dostu bir kaynak. Bu yatırımlarla sadece bugünün enerji ihtiyacını karşılamıyoruz, aynı zamanda belediye bütçemize uzun vadeli katkı sağlayacak, kaynaklarımızı daha verimli kullanacağımız bir altyapı oluşturduk. Enerji maliyetlerini azaltan, karbon salınımını düşüren ve çevreyi koruyan bu yatırımlarımızla Karatay'ı temiz enerji alanında örnek bir ilçe haline getirmeyi hedefliyoruz. İsmil Mahalle'mizde hayata geçirdiğimiz 5. güneş enerjisi santralimiz ise bu alandaki en büyük yatırımımız olma özelliğini taşıyor. Yeni santralimiz ile tükettiğimiz enerji ihtiyacımızın 1,5 katını güneş enerjisinden karşılayacak bir kapasiteye ulaşmış olacağız."