Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalarda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 22.12.2025 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalarda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı.

        Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.

        Polis, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Yusuf Güney gözaltına alındı
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Suriye'ye kritik ziyaret
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı

        Benzer Haberler

        Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi
        Konya Polisinden kaçak silah operasyonu: 100 tabanca ele geçirildi
        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" dü...
        Konya'da "Tarımsal Amaçlı Örgütlere Ekipman Desteği ve Sertifika Töreni" dü...
        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı
        Karın boşluğundan 40 santimetre büyüklüğünde kitle çıkarıldı
        Karısını 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, "Kolumda Ebru yazıyor" diye ken...
        Karısını 22 bıçak darbesiyle öldüren zanlı, "Kolumda Ebru yazıyor" diye ken...
        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Konya'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet
        Meslektaşı olan eşi Ebru'yu öldüren öğretmene ağırlaştırılmış müebbet