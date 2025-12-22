Konya'da kargo paketinde 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Konya'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kargo gönderisi içerisindeki çelik kasalarda 100 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kentteki bir kargo firmasına teslim edilen 4 kolide şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, kolilerin içerisindeki çelik kasalara gizlenmiş 100 ruhsatsız tabanca ve şarjör bulundu.

Polis, silahları gönderen ve teslim alacak şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.