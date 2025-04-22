Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Kampları'nda 330 bin gencin misafir edilmesi hedefleniyor

MELİKE KINACI - Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının katılımcılarına farklı içerik ve atmosferler sunan Gençlik Kampları'ndan 2024 yılında 224 bin gencin faydalandığını, bu yıl bu sayıyı 330 bine çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde düzenlenen bir programa katılan Efendioğlu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülke genelinde 43 Gençlik Kampı bulunduğunu söyledi.

Yaz ve kış, eğitim, tarih ve kültür kamplarıyla gençlerin hem güzel vakit geçirmesini hem de nitelikli birer birey olarak yetişmesini amaçladıklarını ifade eden Efendioğlu, deniz ve doğa kamplarının bugüne dek yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Efendioğlu, bu yıl ilk kez kış kayak kamplarını hayata geçirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hakkari Mergabütan Kayak Tesisi'ni Bakanlığımız gençlik kampı olarak envanterine kattı ve binlerce gencimiz bu yıl ilk kez Hakkari'nin doğal güzellikleriyle bir araya gelme ve kış döneminde kayak öğrenme, yapma imkanı buldu. Bizim açımızdan çok anlamlıydı. Bununla birlikte Kayseri Erciyes'te, Bursa Uludağ'da Bakanlığımızın kamplarında bu yıl sistemli olarak gençlerimizin katılımıyla kayak kamplarımızı gerçekleştirmiş olduk. Şu anda içinde bulunduğumuz Hüyük Tarım ve Gençlik Kampı da tematik kamplarımızdan biri."

Tematik kamplarda da gençlere belirli ana konularda eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini, gençlere her koşulda destek olmayı amaçladıklarını aktaran Efendioğlu, "Bu kamplara 2024 yılında 224 bin gencimiz katıldı. Bu yıl 330 bin genç misafir etme hedefimiz var. Hedefimiz doğrultusunda arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Büyük bir operasyon. Bu operasyonu ülkemizin gençleri için, onların hem yaz tatillerini hem kış dönemi boyunca vakitlerini dolu dolu geçirmeleri, kamplarda yeni tecrübeler ve kıymetli kazanımlar elde etmeleri için özel olarak dizayn ediyoruz." şeklinde konuştu. - Gençler temel tadilat ve mutfak becerilerini de kamplarda öğrenecek Efendioğlu, konseptleri çeşitlendirdiklerini, 12-25 yaş arası katılıma açık kampları olduğundan daha iyi hale getirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, şunları paylaştı: "Bu yıl ilk kez kamplarımıza yeni kazandırmış olduğumuz bir konsept var. Türkiye genelinde kamplarımızın tamamına 'Temel Yaşam Becerileri Atölyesi' ismiyle bir atölye ekliyoruz. Bu atölye içerisinde her yaş grubundan gencimize, kendi yaş grubuna uygun şekilde hayatının geri kalanında ihtiyaç duyacağı temel becerileri öğretiyoruz. Ufak tefek tadilat işleri, mutfakta küçük bir yemeği yapabilme kabiliyeti, bir doğal afet durumunda çadır kurabilme, temel düzeyde ilk yardım becerisi gibi bazı kabiliyetleri onlara bu program kapsamında aktarıyoruz ve istiyoruz ki kamplarımıza katılan bir genç, temel düzeydeki bu yaşam becerilerini ömrünün sonuna kadar yanında götürsün. Bir ampul değiştirmeyi öğrensin, ufak elektrik tesisatını tamir etmeyi öğrensin, kendisi ufak bir çay demleyebilsin, yemek yapabilsin."