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        Konya'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi

        Konya'nın Ereğli ilçesinde 10 günlük bir erkek bebek, cami avlusuna terk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 23:54 Güncelleme: 02.06.2025 - 23:54
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        Konya'da 10 günlük bebek cami avlusuna terk edildi
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        Konya'nın Ereğli ilçesinde 10 günlük bir erkek bebek, cami avlusuna terk edildi.

        Cahı Mahallesi'ndeki Hz. Osman Camisi'nin avlusuna genç bir kadın tarafından battaniyeye sarılı bebek bırakıldı.

        Bebeği bıraktıktan sonra araçla uzaklaşan kadını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekiplerce kontrol edilen bebeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        10 günlük olduğu belirlenen erkek bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.

        Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeği bırakan kadını bulmak için çalışma başlattı.

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