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        Konya'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 20:20 Güncelleme: 26.07.2025 - 20:20
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        Konya'da gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastanede tedavi altına alındı.

        Ailesiyle Beyşehir Gölü Karaburun plajına gelen D.H. (9), arkadaşıyla yasak kısımdan göle girdi.

        Boğulma tehlikesi geçiren D.H, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

        Kalbi duran çocuğa ilk müdahaleyi, bölgede bulunan yoğun bakım ünitesi çalışanı bir hemşire yaptı.

        Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan D.H, buradan Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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