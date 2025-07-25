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        Konya'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzümlü çöplüğünde çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:29 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:29
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        Konya'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzümlü çöplüğünde çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Üzümlü Çöplüğü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. yangın yaklaşık 1,5 süren çalışma sonunda söndürüldü.

        Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

        İhbar geldiğinde ilk müdahalenin yapıldığını dile getiren Yıldırım, "İki arazöz ile yola çıktık. 4 su tankeri ile yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları başladı." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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