Konya'da ormana sıçrayan yangın söndürüldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde üzümlü çöplüğünde çıkan ve ormana sıçrayan yangın söndürüldü.

Üzümlü Çöplüğü'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. yangın yaklaşık 1,5 süren çalışma sonunda söndürüldü.

Beyşehir Orman İşletme Müdürü Selahattin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

İhbar geldiğinde ilk müdahalenin yapıldığını dile getiren Yıldırım, "İki arazöz ile yola çıktık. 4 su tankeri ile yaklaşık 1,5 saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları başladı." dedi.