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        Seydişehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:12 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:28
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        Seydişehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 34 JA 8803 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda A.A'nın kullandığı 35 BVG 011 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü A.A. ile araçlardaki K.A. ve A.A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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