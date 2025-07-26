Seydişehir'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.A. idaresindeki 34 JA 8803 plakalı otomobil, Otogar Kavşağı'nda A.A'nın kullandığı 35 BVG 011 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü A.A. ile araçlardaki K.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.