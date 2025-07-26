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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.07.2025 - 12:46
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        Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası bir otobüsü ilçe girişinde durdurdu.

        Otobüsteki yolculardan E.T'nin üzeri ve eşyalarında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan E.T, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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