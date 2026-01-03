Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Norveçli Sander Svendsen'i kadrosuna kattı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 03.01.2026 - 21:07
        Konyaspor, Norveçli Sander Svendsen'i kadrosuna kattı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

        Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

        Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

