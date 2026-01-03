Konyaspor, Norveçli Sander Svendsen'i kadrosuna kattı

Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

