        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Yunak'ta genç girişimci çocukluk hayalini kurduğu işletmeyle gerçeğe dönüştürdü

        Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan genç girişimci İbrahim Balkan, yufka ve bazlama yaparak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 11:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:18
        
        Konya'nın Yunak ilçesinde yaşayan genç girişimci İbrahim Balkan, yufka ve bazlama yaparak geçimini sağlıyor.

        19 yaşındaki Balkan, işletmesinde geleneksel yöntemlerle köy yufkası ve bazlama üretimi yaparak hem geçimini sağlıyor hem de iş imkanı sunuyor.

        Balkan, gazetecilere, hem geleneksel tatları yaşatmak hem de memlekete hizmet etmek için böyle bir hayal kurduğunu söyledi.

        Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten Balkan, "Bu iş, sadece bir ticaret değil, çocukluk hayalimin gerçeğe dönüşmüş hali. Kısa sürede ilçe halkının yoğun ilgisini görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

