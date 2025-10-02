Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 10:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:18
        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Bedirhan Yıldız idaresindeki 66 ABG 108 plakalı otomobil, Seydişehir İncesu mevkisinde aydınlatma direğine çarparak refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçtaki eşi Büşra ile çocuğu Günce Yıldız (1) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

