        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı

        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tekne ve sallarla çıkılan Kıstıfan Adası karayla birleşti, gölde adacık sayısı da arttı.

        Giriş: 02.10.2025 - 11:06 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:20
        Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı
        ABDULLAH DOĞAN - Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tekne ve sallarla çıkılan Kıstıfan Adası karayla birleşti, gölde adacık sayısı da arttı.

        Bölge genelinde etkili olan kuraklık ve su kullanımındaki artış nedeniyle Beyşehir Gölü'nde de çekilme yaşanıyor.

        Son yıllarda yağışların büyük oranda azalması ve yer altı su kaynaklarının yoğun kullanılması, Beyşehir Gölü'ndeki suyun azalmasına yol açtı.

        Gölün 33 adasından biri olan, 608 bin metrekarelik, 85 futbol sahası (1 futbol sahası 7 bin 140 metrekare) büyüklüğe sahip, Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısındaki Kıstıfan Adası da suların çekilmesiyle karayla bağlandı.

        - "İsrafı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız"

        Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, AA muhabirine, kuraklık nedeniyle günden güne suları çekilen Beyşehir Gölü'nde istenmeyen manzaralar oluştuğunu söyledi.

        Gölün her geçen gün daraldığına dikkati çeken Büyükkafalı, şunları kaydetti:

        "Bir ilki gerçekleştirdik, Kıstıfan Adası'na kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildiğinden dolayı adaya araçla veya yürüyerek ulaşabiliyoruz. Küresel ısınma ve vahşi sulamadan dolayı Beyşehir Gölü can çekişiyor ama henüz ölmedi. Daha yapılacak şeyler var. Mutlaka yağışlar olacaktır ama bize düşen görevler var. Suyu israf ediyoruz, acımasızca kullanıyoruz. Öncelikle israfı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız. Beyşehir Gölü, çok kötü durumda."

        - Kuraklık gölde ada sayısını değiştirdi

        Büyükkafalı, gölde suların çekilmesiyle ada sayısının değiştiğine dikkati çekerek, "Bir sürü adacık oluştu. Tahminen şu anda irili ufaklı ada sayısı 50'ye yaklaştı. Göl çekiliyor. Önlem almak zorundayız yoksa Beyşehir Gölü'nü kısa vadede kaybedebiliriz." dedi.

        Kıstıfan Adası'nda tarım ve hayvancılık faaliyeti yapıldığını anlatan Büyükkafalı, "Bu adaya artık araçla da yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Bugün bunu canlı olarak gördük. Eğer su çekilirse ada sayısı daha artacaktır. Bu bölgede bazı adalar da karayla bütünleşecektir. Çiftlik, Çeçen ve Hacı Akif Adası da belki karayla birleşecek çünkü sular çok çekiliyor. İnşallah yağışlar iyi olur, suyu tasarruflu kullanırız ki gölü kurtarabilelim." ifadelerini kullandı.

        - "Teknelerle geçtiğimiz ada karaya bağlandı"

        Gölkaşı Mahallesi'nin muhtarı Ali Navruz da daha önce tekne ile gittikleri adaya, artık kara yoluyla ulaştıklarını ifade ederek, "Teknelerle geçtiğimiz ada artık karaya bağlandı. İklim şartlarından dolayı su kaybı yaşanıyor. Karayla bağlandı. Önceden hayvanlarımızı adaya suda yüzen duba ve salla çıkarıyorduk. Şimdi araçlarımızla çıkabiliyoruz. Büyük bir adaydı." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

