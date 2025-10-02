Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

Köklü Değişim Konya Temsilcisi Ahmet Ceran grup adına yaptığı açıklamada, saldırıların filonun hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

Filonun Gazze'deki mazlumlara bir umut olduğunu ifade eden Ceran, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir." dedi.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Zafer Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi. İşgal ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını kaydeden Coşkun, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." diye konuştu. Duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi. - Karaman Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.