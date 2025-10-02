Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırılarına tepki

        Konya, Afyonkarahisar ve Karaman'da toplanan çok sayıda kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 02.10.2025 - 01:08
        Konya Mevlana Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, İsrail aleyhine slogan attı. Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli pankartlar taşıyan vatandaşlar, tekbir getirdi.

        Köklü Değişim Konya Temsilcisi Ahmet Ceran grup adına yaptığı açıklamada, saldırıların filonun hedefine ulaşmasını engellemeyi amaçladığını söyledi.

        Filonun Gazze'deki mazlumlara bir umut olduğunu ifade eden Ceran, "Sumud Filosu'ndaki kardeşlerimiz, hocalarımız ve Gazze dostlarının bu onurlu seferi bir son değil bir başlangıçtır. Denizden ve karadan bu onurlu seferler ve yürüyüşler devam edecektir." dedi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Zafer Meydanı'nda toplananlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

        Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Muharrem Coşkun, insanlığın gözü önünde bir utanç daha yaşandığını söyledi.

        İşgal ordusunun, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan uluslararası Sumud Filosu'na uluslararası sularda barbarca saldırdığını kaydeden Coşkun, "Sivil gemilere müdahale edildi. Yardım taşıyan gönüllüler hedef alındı. Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir." diye konuştu.

        Duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        - Karaman

        Karaman'da, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

        Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan katılımcılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla tekbir getirerek slogan attı.

        Anadolu Gençlik Derneği Karaman Şube Başkanı Şabettin Gezen, İsrail'in bir terör devleti olduğunu söyledi.

        Yapılan bütün engellemelere rağmen Gazze'ye girileceğini söyleyen Gezen, "Biz inanıyoruz Allah'ın izniyle Osmanlının evlatları Gazze ile bir gün kucaklaşacak. Küresel Sumud Filosu şunu gösterdi. Müslümanlar bir araya gelecek. Gazze izzetin, şerefin ve onurun yeri, ne mutlu oradaki Müslüman kardeşlerimize." dedi.

        Burada duanın ardından İsrail'in Gazze'deki saldırıları protesto edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

