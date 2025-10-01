Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Beyşehir'de üreten kadın girişimcilere destek

        Beyşehir ilçesinde kadın girişimciler, yöresel lezzetler üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 15:00 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beyşehir'de üreten kadın girişimcilere destek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beyşehir ilçesinde kadın girişimciler, yöresel lezzetler üretiyor.

        Üstünler Mahallesi'nde kurulan Üstünler Kadın Girişimciler Kooperatifine, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden destek geldi.

        İl Müdür Yardımcısı Mercan Çelikci, Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Vural ve kurum personelleri, "Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyelerini faaliyet gösterdikleri yerleşim merkezinde ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!

        Benzer Haberler

        Seydişehir'de kan bağışı projesine destek
        Seydişehir'de kan bağışı projesine destek
        Konya'da cilt ve kağıt restorasyonu yapılan eserler sergilendi
        Konya'da cilt ve kağıt restorasyonu yapılan eserler sergilendi
        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor
        Konya'da çöken Taşoluk Apartmanı davasında bilirkişi raporu bekleniyor
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili sanıkların yargılanması...
        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı
        Konya'da samanlık yangınına müdahale eden baba ve oğlu yaralandı
        Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor
        Denizli horozunun ırkı Konya'daki enstitüde korunuyor