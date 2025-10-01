Beyşehir'de üreten kadın girişimcilere destek

İl Müdür Yardımcısı Mercan Çelikci, Beyşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İbrahim Vural ve kurum personelleri, "Kadınların kooperatif yoluyla güçlendirilmesi" projesi kapsamında faaliyetlerini sürdüren kooperatif üyelerini faaliyet gösterdikleri yerleşim merkezinde ziyaret etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.